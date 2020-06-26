شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة وغير مسبوقة للحوثيين ... ابادة وحدة كاملة من فرق القنص المحترفة في هذه الجبهة ...تفاصيل والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements قتل وحدة كاملة للحوثيين مكونة من 8 عناصر بينهم قناص اليوم إثر محاولتهم التسلل صوب المناطق المحررة جنوب الحديدة وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن وحدات الاستطلاع رصدت 8 عناصر حوثية بينهم قناص ومساعد قناص لحظة تسللهم إلى مزارع نخيل شرق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الإعلام العسكري: وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل شرق الجبلية الإعلام العسكري: وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت بنجاح مع بقية عناصر الحوثية التي حاولت الفرار شرق الجبلية

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