شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهندية تعتقل يمنيين والسبب صادم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت السلطات الأمنية الهندية شخصين يمنيين بتهمة النصب والاحتيال على جرحى يمنيين في الهند. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في الشرطة، قوله انه تم امس الأربعاء تسجيل قضية ضد اثنين من اليمنيين بعد تلقي الشرطة بلاغ من 6 جنود من بلادهم يتلقون العلاج الطبي بالهند.

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و أوضح مسؤول ان شرطة بومباي، سجلت القضية والمتهم فيها كل من فهد رضوان المقطري وعلي عبد الغنى على الغزي، بعدما نصبا على الجرحى واستولوا على اكثر من 200.000 الف روبية هندية من كل شخص، مايساوي 2700 دولار أمريكي تقريبا وكشفت التحقيقات التي اجرتها الشرطة الهندية، ان الجنود الجرحى كانوا يتلقون العلاج في مستشفى بضواحي مولوند، عندما نصب عليهم الثنائي (المقطري والغزي)، مدعيين انهم من السفارة اليمنية.

وقالت الشرطة، إن المتهمين أخذوا الالاف من الضحايا ووعدهم بالحصول على تسهيلات أفضل لهم في مستشفى في نافي مومباي، وفي أثناء نقلهم، قام الثنائي بسرقة جوازاتهم وممتلكاتهم الأخرى. وأكدت الشرطة تواصلها بالقنصلية اليمنية والتي افادت عدم ارتباط المتهمين بالسفارة، ماجعل الشرطة الهندية تسجل تهمتي الغش وخيانة الأمانة ضد المتهمين ومازالت التحقيقات جارية".