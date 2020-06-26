شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : أمريكا تباغت الجميع وتوجه ضربة قوية لـ "أردوغان " وتقوم بهذا العمل الصــــــادم في تركيا !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:56 مساءً - رفضت الولايات المتحدة اعتبار حركة " غولن " المعرضة التركية منظمة إرهابية في إطار مساعي تركيا لإعتقال جميع أعضائها داخل تركيا وخارجها .
وأكدت الولايات المتحدة أنه لا يمكن ادراج حركة " فتح الله غولن " ارهابية والسماح بالإعتقالات الجزافية ، مشيرة إلى آلاف الإعتقالات المتكررة .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية : تستمر الحكومة في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب .
وكان "غولن " حليف لـ"أردوغان " قبل أن يتقلد الأخير كرسي الرئاسة حتى انقلب عليه وخسى من نفوذه الشعبي والحكومى واتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016 وشن آلاف الإعتقالات .
جديد الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : أمريكا تباغت الجميع وتوجه ضربة قوية لـ "أردوغان " وتقوم بهذا العمل الصــــــادم في تركيا !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.