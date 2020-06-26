شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : أمريكا تباغت الجميع وتوجه ضربة قوية لـ "أردوغان " وتقوم بهذا العمل الصــــــادم في تركيا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:56 مساءً - رفضت الولايات المتحدة اعتبار حركة " غولن " المعرضة التركية منظمة إرهابية في إطار مساعي تركيا لإعتقال جميع أعضائها داخل تركيا وخارجها .

وأكدت الولايات المتحدة أنه لا يمكن ادراج حركة " فتح الله غولن " ارهابية والسماح بالإعتقالات الجزافية ، مشيرة إلى آلاف الإعتقالات المتكررة .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية : تستمر الحكومة في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب .

وكان "غولن " حليف لـ"أردوغان " قبل أن يتقلد الأخير كرسي الرئاسة حتى انقلب عليه وخسى من نفوذه الشعبي والحكومى واتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016 وشن آلاف الإعتقالات .

جديد الخليج 365

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