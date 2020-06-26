شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة التركية ​ناز ديج​ فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تغني أغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ “حالة حب” باللغة العربية ومزجتها مضيفة كلمات باللغة التركية وعلقت: مزيج ..استمع الى النسختين واختاروا ما تفضلونه

وحصل الفيديو على نسب مشاهدة عالية جدا خصوصا من البلدان العربية الذين اثنوا على موهبة ناز. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو • "ابو هشيمة" يقدم للفنانة ياسمين صبري هدية ليس لها مثيل ولم يسبقه اليها أحد ..شاهد • الفنان كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور" • أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب.. شاهد الفيديو • هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) Advertisements • أثارت مدربها في المنزل أثناء ممارسة الرياضة فهجم عليها متحرشاً بجسدها...الفنانة "يارا" في وضعيات فاضحة مع المدرب..(صور+فيديو). • هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بمقاطع اباحية مع خالد يوسف ..شاهدو الفضيحة الجديدة التي نشرتها اليوم .."انا متعودة ومش قادرة أبطل" !! • هل تذكرون الفنانة "حلا الترك" ..شاهدو ماذا فعلت والدتها على سرير النوم بعد ان تخلت على الحجاب .. فيديو وصور فاضحة جدا • نجمة مسلسل باب الحارية عارية داخل حوض السباحة .. شاهد صور فاضحة تهز الوسط الفني • بعد ان اغتصب بناته وشقيقته الصغرى لمدة عشرين عام .. محكمة تعاقب عجوزا بطريقة غير متوقعة • كأنها حورية من الجنة .. تعيين فتاة سعودية بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- يذكر ان الاخيرة هي خريجة برنامج المواهب “ذا فويس” بنسخته التركية وقد حصلت على اعجاب الجمهور وقتها وكل اعضاء لجنة التحكيم كما انها اصدرت العديد من الاعمال الخاصة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.