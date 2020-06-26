شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تنشر مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعادت قناة MBCمصر لقطات من حلقة الفنانة ياسمين صبري في برنامج رامز مجنون رسمي التي تم اذاعتها في شهر رمضان الماضي . وتظمن الفيديو ابرز المواقف المحرجة والمضحكة التي تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري خلال الحلقة التي حققت اعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو • "ابو هشيمة" يقدم للفنانة ياسمين صبري هدية ليس لها مثيل ولم يسبقه اليها أحد ..شاهد • الفنان كاظم الساهر يخطف أجمل فتاة مصرية ويتزوجها رسميا .. شاهد كيف ظهرت كانها حورية الأرض واذهلت الجميع بجمالها الخارق .."صور" • أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب.. شاهد الفيديو • هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) Advertisements • أثارت مدربها في المنزل أثناء ممارسة الرياضة فهجم عليها متحرشاً بجسدها...الفنانة "يارا" في وضعيات فاضحة مع المدرب..(صور+فيديو). • هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بمقاطع اباحية مع خالد يوسف ..شاهدو الفضيحة الجديدة التي نشرتها اليوم .."انا متعودة ومش قادرة أبطل" !! • هل تذكرون الفنانة "حلا الترك" ..شاهدو ماذا فعلت والدتها على سرير النوم بعد ان تخلت على الحجاب .. فيديو وصور فاضحة جدا • نجمة مسلسل باب الحارية عارية داخل حوض السباحة .. شاهد صور فاضحة تهز الوسط الفني • بعد ان اغتصب بناته وشقيقته الصغرى لمدة عشرين عام .. محكمة تعاقب عجوزا بطريقة غير متوقعة • كأنها حورية من الجنة .. تعيين فتاة سعودية بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

وكانت ابرز المواقف المحرجة هو طلب الفنانة ياسمين صبري الذهاب للحمام ، وصياحها بكلمة "احييييه" ، اما المضحك فهو قولها ان رامز جلال افضل نجم بالعالم ، وقولها لزوجها احمد ابو هشيمة انها تكرهه . وكانت قناة MBC قد بثت حلقة الفنانة ياسمين صبري بداية شهر رمضان الماضي ، واحدثت الحلقة نقله نوعية وارتفاع كبير بنسبة المشاهدين للبرنامج الذي استمر حتى تاريخ 27 رمضان .

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