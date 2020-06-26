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عدن - ياسمين التهامي - منظمة الصحة العالمية تثير قلق سكان العالم بهذا التصريح الرسمي بشأن علاج فيروس كورونا القاتل



شككت منظمة الصحة العالمية بصحة مدى فعالياة العلاجات التي اعلن انها بشان مكافحة فيروس كورنا القاتل . وأعلنت المنظمة الصحة العالمية، امس الخميس، أنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح لفيروس كورونا وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحًا للجميع. وأضاف: “سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحًا… وأضاف : لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا، ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير. واختتم تصريحاته بالقول: نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام، وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء”.

