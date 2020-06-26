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عدن - ياسمين التهامي - شــاهد : القصة الكاملة للفتاة السعودية التي ظهرت بـ زي الحرس الملكي السعودي وعلى رأس مهمتها .. (تفاصيل+صورة)





انتشر بقوة خلال الساعات الماضية صورة لفتاة ترتدي زي الحرس الملكي، حيث اثارت إعجاب المتابعين بشكل كبير. وتصدر اسم الحرس الملكي السعودي، قائمة تريند للمواضيع الأكثر قراءة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب صورة فتاة الحرس الملكي. وتفاعل مغردون على الوسم باستذكار الراحل عبدالعزيز الفغم ؛ فيما تغنى أخرون بمكانة المرأة السعودية وتمكنها من المجالات كافة. وظهرت الفتاة وهي تقف باستعداد، وترتدي بدلة سوداء اللون متوافقة مع الزي الرسمي الذي يرتديه رجال الحرس الملكي السعودي، بالإضافة لارتدائها كمامة سوداء اللون، وقبعة على الرأس من تلك التي يرتديها رجال الحرس، بالإضافة لحذاء عسكري خاص.







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