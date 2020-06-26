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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: وزارة الصحة فى السعودية تسجل اليوم الجمعة عدد كبير من الإصابات على هذا النحو





أعلنت وزاره الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة اخر الإحصائيات اليومية لفيروس كورونا حيث تم تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تم تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا كماتم تسجيل 2589 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا وسجلت المدن السعودية الاصابات على النحو التالي • مدن السعودية الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا: الدمام:346 الهفوف:332 المبرز:294 خميس مشيط:274 جدة:243 القطيف:237 الرياض:217 الخبر:205 مكة: 184 الطائف:157 المدينة:148 حفر الباطن:119 حائل: 100 إجمالي احصائيات فيروس كورونا في المملكة حتى اليوم : - إجمالي الإصابات: 174,577 حالة. - إجمالي التعافي: 120,471 حالة. - إجمالي الوفيات: 1474 وفاة. - الحالات النشطة: 52,632 حالة. - الحالات الحرجة: 2273 حالة .





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