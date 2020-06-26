شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة اعلامية كبيرة تهز المملكة : أول فتاة ترتدي زي الحرس الملكي وتقوم بحراسة الملك السعودي ...التفاصيل في الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جذبت صورة لامرأة ترتدي زي الحرس الملكي السعودي، وتقف بجانب العلم الخاص بالقوة العسكرية المسؤولة عن تأمين حماية كبار قادة البلاد، بمن فيهم الملك، أنظار عدد كبير من مواطني المملكة الذين اعتادوا رؤية رجال فقط في ذلك القطاع العسكري.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، شابة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء، مع بعض التعديلات مقارنة بزي الحرس الملكي الذي يرتديه الرجال، وقد ظهر أحدهم بجانب زميلته فيما يبدو. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتم التقاط الصورة داخل قاعة تم نصب علم السعودية عند مدخلها، في مؤشر على أن الصورة مأخوذة من مكان حكومي تقوم قوة الحرس الملكي السعودي بتأمينه.

وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين كثر جمعهم الوسم ”#الحرس_الملكي“ في موقع تويتر، مع وجود عدد من المعارضين لانضمام النساء للقطاع العسكري والأمني بشكل عام.