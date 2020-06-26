شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تحليق مكثف لطيران التحالف قبل قليل في سماء ابين ....ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements لقت قبل قليل، مقاتلات حربية تابعة للتحالف العربي في سماء محافظة ابين. وقال سكان محليون ان الطيران الحربي حلق في سماء مدينة زنجبار وصولا الى مدينة شقرة. يذكر ان التحالف العربي نشر يوم الاربعاء الماضي مراقبيين للاشراف على وقف اطلاق النار في ابين بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي.

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