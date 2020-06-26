شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يكشف عن خيانة ارتكبها العليمي بحق الرئيس هادي وهذا ما اتم الاتفاق به مع بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي فارس الحميري، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال الحميري، نقلاً عن مصد خاص: أن "الرئيس هادي طلب من السعوديين إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في سقطرى، أو سيتم تعزيز الجيش في أبين والتوجيه باقتحام عدن". وأضاف الحميري، أن عقب تهديد هادي باقتحام عدن، ذهب "عبدالله العليمي" إلى "خالد بن سلمان" وتم الإتفاق على خطة (منها نشر مراقبين في أبين)..دون العودة الى الرئيس".

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