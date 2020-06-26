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مصرتفرض شروط جديدة على العائدين الى الاراضي اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - وافقت السلطات المصرية على إدراج اليمن ضمن الدول المسموح دخول رعاياها إلى مصر ابتداءً من مطلع شهر يوليو القادم.

واشترطت السلطات المصرية التزام المسافرين بالكشف الطبي الحراري أثناء الوصول، واشتراطات صحية تتعلق بالوقاية والتدابير الإحترازية ضد فيروس وفق ما أفاد به مصدر في اخطوط الجوية اليمنية.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأكد المصدر أن الشركة سوف تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى  مصر، مطلع يوليو القادم، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت أمس الأربعاء، عزمها استئناف رحلات الطيران الدولية، مطلع يوليو المقبل.

 وأكدت استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة، لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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