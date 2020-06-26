شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غلاب: مآل الحوثية السقوط حتى لو حكمت قرود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020 صنعاء - الخليج 365

Advertisements قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "كلما طال عمر الحوثية وسطوها زادت مأساة اليمنيين". وأضاف غلاب في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحوثي سرطان يدمر الشعب ودولته لينمو ككيان موازي لا عمل له غير النهب وتبرير الجريمة وحفر المقابر وتابع" مآل الحوثية السقوط حتى لو حكمت قرود فكيف باليمن شعب حي وتاريخ مجيد وروح متميزة وكرامة تناطح السحاب وحتما ستستمر المقاومة حتى سقوط العنصرية ودجاليها".

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