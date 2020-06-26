شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف تحلق في سماء ابين وسط قصف متبادل بين الشرعية والانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلقت مقاتلات تابعة لقوات التحالف العربي، فجر الجمعة، في سماء محافظة أبين جنوب اليمن، التي تشهد قصفا متبادلا بين القوات الحكومية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية بأبين، إن ”مقاتلات التحالف العربي حلقت فوق خطوط التماس، في الضواحي الشمالية والشرقية من مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وصولًا إلى أطراف مدينة شقرة، في محاولة لإيقاف عمليات القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين“.

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وذكرت المصادر أن عمليات القصف بين الطرفين، لا تزال مستمرة بشكل متقطع، رغم تحليق الطيران الحربي.