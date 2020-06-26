شكرا لمتابعة خبر عن شراكة تجارية بين مقرب من الرئيس هادي وقيادي حوثي مقرب من زعيم المتمردين.. وثائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني نبيل الأسيدي عن علاقة شراكة تجارية سرية بين قيادي حوثي بارز ونجلي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء الركن أحمد حسين العقيلي.

وحسب منشور بالوثائق للصحفي الأسيدي عن مصادر تجارية أكدت أن العميد خالد أحمد العقيلي وهو ضابط ارتباط جهاز الأمن القومي في السفارة اليمن بالقاهرة وشقيقه عمار عقدا شراكة تجارية مع رجل أعمال يتبع جماعة الحوثي ويقيم في القاهرة يدعى علي الهادي، وقاما بتغطية أعماله التجارية في مصر ودول أخرى، من بينها منحه لوحة دبلوماسية مصرية برقم 311/ 148.

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وبحسب مصادر يمنية فأن التاجر الهادي، هو أحد رجال الأعمال الذين يديرون أموال جماعة الحوثيفي الخارج، وأحد المقربين من القيادي الحوثي مهدي المشاط، وعمل في السنوات الثلاث الماضية في مجال استيراد الحبوب والمواد الغذائية.

وفقا للأسيدي، فإن الهادي تنقل بين اليمن والقاهرة -التي يقيم فيها- بجوازه العادي، ومنها يتحرك إلى عدد من الدول بجواز دبلوماسي صادر عن سلطة مليشيا الحوثي بصنعاء، ويستقل سيارة من نوع ماتسوبيشو باجيرو موديل العام 2018م، مسجلة في الجهات الرسمية المصرية باسم المستشار "خالد أحمد حسين العقيلي".

يذكر أن خالد العقيلي سبق وأن عمل مديراً لمحطة الأمن القومي في مطار صنعاء قبل العام 2014م، فيما عمل شقيقه عمار نائباً للملحق الطبي العسكري في اليمن بالأردن، وقد تورط الشقيقان في استغلال وظيفتيهما في تهريب القات إلى الأردن، واكتشفت السلطات حينها أن خالد كان يستغل اسم الدكتور علي حسن الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي لتمرير شحنات القات من مطار صنعاء الى الخارج.