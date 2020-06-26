شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الثلج للبشرة لعلاج #حب_الشباب والتورم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:53 مساءً - بالطبع يدخل الثلج في الكثير من الاستخدامات في حياتنا اليومية، فالثلج هو المكون الأهم في العصائر والمشروبات والحلويات الباردة صيفاً، وبالحديث عن الأغراض العلاجية، فهو من أهم العلاجات المنزلية للكدمات والتورم، ولكن ما هي فوائد الثلج للبشرة ؟ وهل يمكن استخدامه للأغراض الجمالية والعلاجية للبشرة؟ سنتعرف على الإجابة في هذا المقال، فتابعي معنا القراءة. فوائد الثلج للبشرة في علاج حب الشباب

يعاني الكثير من الناس من حب الشباب في مرحلة ما من حياتهم، وبالنسبة للبعض فإنه يترك ندوباً حتى بعد أن يتم تطهير الوجه منه، يمكن أن يكون ذلك نتيجة للخراجات التي تشكلت تحت الجلد، أو نتيجة لتعرض الكولاجين تحت سطح الجلد للتلف بسبب الالتهاب



عندما تكون هذه الندوب على الوجه، فإنها غالباً ما تكون أكثر وضوحاً وإحراجاً، ورغم أن هناك طرق طبية للتخلص من ندوب حب الشباب بمساعدة طبيب الجلدية، إلا أن هناك أيضاً أساليب منزلية قد تؤدي إلى النتائج المرجوة، ومن أهم هذه الطرق كمادات الثلج

يمكنكِ الاستفادة من فوائد الثلج للبشرة في علاج حب الشباب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قومي بلف بعض مكعبات الثلج بفوطة وجه نظيفة، تجنبي استخدام الثلج مباشرة على البشرة حتى لا تدمري الجلد من صدمة البرودة

افركي منطقة البشرة الموجود بها حب الشباب بالثلج لمدة 10 إل 15 دقيقة، يساعد ذلك على تقشير الجلد وشد المسام

هذا العلاج يكون فعال بشكل أكبر للندب الضخمة التي تقع تحت سطح الجلد

إذا كانت الندوب عميقة مع حواف شديدة الانحدار، فإن هذه العملية يمكن أيضاً أن يكون لها تأثير كبير

كرري هذا الإجراء كل يوم لمدة 10-15 دقيقة، يساعد الاستخدام المنتظم على تقليل الالتهاب

لا يزيل الثلج الندوب بشكل قاطع، ولكنه يساعد على تقليل الاحمرار وتحسين مظهر الندبة بشكل.....

Advertisements

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

جديد الخليج 365