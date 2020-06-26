شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الجيش يباغت الحوثيين ويحاصرهم وسط محافظة واقعة تحت سيطرتهم "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:53 مساءً - أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، اليوم ، أن قوات الجيش تطوق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد أن تمكنت من تحرير عدد من المواقع العسكرية ذات الأهمية الإستراتيجية.

وأوضح اللواء الوائلي في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” أن قوات الجيش حررت خلال الأيام القليلة الماضية مواقع إستراتيجية في محافظة الجوف، آخرها العرق الأسود، وسلسلة جبال الأقشع.

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وأفاد بأن المليشيا المتمردة تكبدت خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

وقال أن الجيش سيظل صمام أمان الوطن وحارسه الأمين بقيادة الرئيس هادي، لافتا أنه لن يألوا جهداً في مواجهة المشاريع التدميرية التي تقودها المليشيا الانقلابية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وجدد اللواء الوائلي العهد على المضي قدماً نحو تحقيق النصر المبين لكافة أبناء الشعب اليمني المتمثل في تحرير ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الكهنوت الحوثية.

وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، ورجال المقاومة الشعبية الباسلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

ولفت القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة “إن اليمنيين جميعاً يتوقون للحرية والتخلص من التسلط والقمع والعنصرية التي تكرسها وتمارسها اليوم تلك العصابة المارقة، ويقفون إلى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة”.

وأكد “إن استمرار مليشيا الحوثي الإجرامية في نهب المواطنين وسن قوانين تستفيد منها سلالة وفئة معينة لن تكون إلا وبالاً عليها”.