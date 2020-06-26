شكرا لقرائتكم خبر عن رخيصة ومفيدة.. 5 أطعمة تساعد على خفض الضغط المرتفع (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:53 مساءً - كتبت - ياسمين الصاوي:

جديد الخليج 365

تزخر الأسواق هذه الأيام، بأطعمة رخيصة الثمن -لا يتعدى سعرها الخمس جنيهات- وفي نفس الوقت تتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث تعادل فعالية الأدوية المستخدمة في علاج الضغط المرتفع.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة الرخيصة والمفيدة لمرضى الضغط المرتفعب3000

الخس

من الخضروات الورقية التي تساعد على خفض الضغط المرتفع إلى مستواه الطبيعي، وذلك لاحتوائه على النترات، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذى يعمل على توسيع الأوعية الدموية وضبط ضغط الدم.

2- الزبادي

Advertisements

يعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بمعدن البوتاسيوم، الذي يساعد على طرد الصوديوم الزائد بالجسم عن طريق البول، مما يعود بالنفع على مستويات ضغط الدم، ويمنعها من الارتفاع عن الحد الطبيعي.

وهذا ما أكدته إحدى الدراسات، حيث أشارت إلى أن كوبًا واحدًا من الزبادي ساهم في خفض الضغط المرتفع لدى مجموعة من النساء، تتراوح أعمارهن ما بين 18 و30 عامًا، بنسبة 20%، بحسب الجمعية الأمريكية لأمراض القلب.

3- الطماطم

تمثل الطماطم أهمية كبيرة لصحة القلب، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل بالجسم والتخلص من الصوديوم عن طريق البول.

ولكن يجب على مريض الضغط المرتفع ألا يستهلك الطماطم بكميات كبيرة، نظرًا لمحتواها المرتفع من الأملاح، التي تتسبب في احتباس السوائل بالجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتورم الأطراف.

4-الكرفس

كشف الباحثون أن تناول 4 أعواد يوميًا من الكرفس يساعد على خفض الضغط المرتفع واسترخاء العضلات والأنسجة وتحسين معدل تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وذلك لاحتوائه على مركبات نباتية مفيدة.

5- الحمص

من البقوليات المفيدة لصحة مرضى الضغط المرتفع، وذلك لاحتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم، فضلًا عن دوره الفعال في خفض نسبة الكوليسترول بالدم.