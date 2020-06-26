شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..المجلس الانتقالي يرفع راية التحدي في وجه السعودية وينسف اتفاقية الرياض من جذورها ويتهم الرئيس هادي بتسليم السلاح لقوات الانتقالي بقرار جمهوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..المجلس الانتقالي يرفع راية التحدي في وجه السعودية وينسف اتفاقية الرياض من جذورها ويتهم الرئيس هادي بتسليم السلاح لقوات الانتقالي بقرار جمهوري

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