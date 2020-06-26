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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ سلطان البركاني يباغت الجميع ويكشف موقفه من مطالب الشرعية بطرد الامارات من التحالف ورفع شكوى لمجلس الامن بانها تحتل الجنوب



رفض الشيخ سلطان البركاني االحديث عن موقفه من مطالب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس هادي لطرد الامارات من التحالف نهائيا ورفع ذلك مذكرة رسمية الى مجلس الامن واتهام الامارات بانها دولة محتلة والتزم الصمت حيال هذا الامر .

وكانت الحكومة قد تحدثت عن طلب الحكومة الغاء دور الامارات من التحالف العربي ورفع مذكرة ضدها الى مجلس الامن الدولي

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وكشف الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب التابع للشرعية ان الاجتماع في الرياض هو لحل الخلاف مع المجلس الانتقالي وتطبيق اتفاق الرياض وليس لشئ اخر حسب زعمه

واضاف البركاني أن "اتفاق الرياض يعالج ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية والخلاف مع المجلس الانتقالي، وتم توقيعه وباركه العالم ولم نعد بحاجة لتوقيع اتفاقات أخرى كما يشيع البعض، لكننا سنعمل مع القيادة السعودية على ترجمته على أرض الواقع ومع القيادة الشرعية برئاسة الرئيس هادي والحكومة، وستتم لقاءات من أجل ذلك، وليس في ذلك ضرر أبداً".

وشدد على أن " قناعتنا وتحالفنا لمواجهة الحوثي واستعادة الدولة اليمنية والشرعية والوحدة والديمقراطية، لكن البعض يحاول التوهان في صغائر الأمور ويترك عظائمها".

وأكد البركاني أن «الجميع سيعمل كفريق عمل واحد من أجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وتحويله إلى واقع عملي، ومن أجل ترجمة التحالف لمواجهة الحوثيين والمشروع الإيراني. هذه القضايا التي سنبحثها والتي سنعمل من أجلها».