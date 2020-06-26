شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف عن انفراد العليمي بالاتفاق مع بن سلمان دون الرجوع الى الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي فارس الحميري، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي.

وقال الحميري، نقلاً عن مصد خاص: أن "الرئيس هادي طلب من السعوديين إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في سقطرى، أو سيتم تعزيز الجيش في أبين والتوجيه باقتحام عدن".

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وأضاف الحميري، أن عقب تهديد هادي باقتحام عدن، ذهب "عبدالله العليمي" إلى "خالد بن سلمان" وتم الإتفاق على خطة (منها نشر مراقبين في أبين)..دون العودة الى الرئيس".