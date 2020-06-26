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صحفي يكشف عن انفراد العليمي بالاتفاق مع بن سلمان دون الرجوع الى الرئيس هادي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي فارس الحميري، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي.

 

وقال الحميري، نقلاً عن مصد خاص: أن "الرئيس هادي طلب من السعوديين إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في سقطرى، أو سيتم تعزيز الجيش في أبين والتوجيه باقتحام عدن".

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وأضاف الحميري، أن عقب تهديد هادي باقتحام عدن، ذهب "عبدالله العليمي" إلى "خالد بن سلمان" وتم الإتفاق على خطة (منها نشر مراقبين في أبين)..دون العودة الى الرئيس".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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