شكرا لبحثكم عن خبر مصر تسمح بدخول اليمنيين إلى أراضيها بشروط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وافقت السلطات المصرية على إدراج اليمن ضمن الدول المسموح دخول رعاياها إلى مصر ابتداءً من مطلع شهر يوليو القادم.

واشترطت السلطات المصرية التزام المسافرين بالكشف الطبي الحراري أثناء الوصول، واشتراطات صحية تتعلق بالوقاية والتدابير الإحترازية ضد فيروس كورونا وفق ما أفاد به مصدر في اخطوط الجوية اليمنية.

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وأكد المصدر أن الشركة سوف تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مصر، مطلع يوليو القادم، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت أمس الأربعاء، عزمها استئناف رحلات الطيران الدولية، مطلع يوليو المقبل.

وأكدت استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة، لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر.