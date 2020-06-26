شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تطلب عقاراً مصرياً يعالج كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت شركة مصرية للصناعات الدوائية، الخميس، إنها تلقت طلبات من اليمن، السعودية، الكويت والعراق لتصدير عقار يعالج مرضى كوفيد ـ 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن العضو المنتدب لشركة راميدا المصرية للصناعات الدوائية عمرو مرسي، قوله إن الشركة تلقت طلبات من الدول الأربع لتصدير عقار "أنفيزيرام" لعلاج مرضى كوفيد-19 لكنها بحاجة لموافقة وزارة الصحة المصرية أولاً.

وكانت شركة "راميدا" أعلنت يوم الاثنين أنها انتهت من تصنيع المرحلة الأولى من عقار أنفيزيرام المحتوي على المادة الفعالة "فافيبيرافير"، تحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

وأوضح مرسي أن الشركة صنعت هذا الأسبوع كميات "تغطي عددا مناسبا من المرضى بالسوق المصري، وباقي كميات المادة الفعالة ستصل خلال عشرة أيام".

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وأضاف "قبل نهاية يوليو سيكون الدواء جاهزا تحت أمر الناس".

وأشار مرسي إلى أن الشركة تعمل على تسجيل هذا العقار في مصر منذ 2015 بعد أن ظهر في اليابان خلال 2014 وكان يُستخدم مع الإنفلونزا التي لا تستجيب للأدوية.

ولا يوجد حاليا لقاح لمرض كوفيد-19 ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن.

وأعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الخاضعة لسيطرتها تجاوزت عتبة الألف، وشكلت حالات الوفاة أكثر من 25% منها، إذ بلغت الإصابات 1015 حالة، بينها 274 وفاة و379 شفاء فيما تستمر جماعة الحوثيين في التكتم على أرقام الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.