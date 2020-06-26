شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يترقب نتائج اجتماع الرئيس هادي مع فريقه عالي المستوى بالرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصادر سياسية رفيعة عن تواصل الترتيبات في المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع عالي المستوى الذي سيراسه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في ظهوره الرسمي الاول بعد مدة غير قصيرة من الاحتجاب عن الاضواء، ترك بابا لتكهنات كثيرة اهمها توقع فواته بعد تردد انباء عن تردي حالته الصحية مؤخرا.

واكدت المصادر في افادة ل انباء عدن صباح الجمعة ان الحالة الصحية للرئيس هادي جيدة وتسمح له برئاسة الاجتماع الذي يتوقع ان يحفل بعديد القضايا الهامة -يمنيا - والتي على راسها الصراع مع الحوثي لاستعادة الشرعية، واعادة ترتيب البيت الداخلي للشرعية اليمنية، وحسم قضايا الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، واعادة تنظيم العلاقة مع التحالف العربي.

ورغم اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، سهلت السلطات بالمملكة العربية السعودية وصول قيادات الصف الاول الى العاصمة الرياض، واستبق السفير السعودي التئام القيادات في الاجتماع المنتظر عقده يومي السبت او الاحد، بعقد لقاءات فردية وجماعية مع القيادات اليمنية العليا لتدارس القضايا الهامة في الشأن المحلي.

وخلال الايام الماضية وصل الى الرياض رئيس واعضاء رئاسة ملس النواب اليمني، ومستشارو الرئيس ، وقيادات الاحزاب السياسية اليمنية.