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إصابة أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في معارك أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

أبين - الخليج 365 

أصيب أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي المدعو أحمد حسين لبتر في معارك أبين وكان يقاتل إلى جانب أفراد اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة المدعو لؤي الزامكي في جبهة الطرية. 

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وأكدت المصادر أن القيادي لبتر أحد جنود اللواء الثالث حماية رئاسية الذين تم استقطابهم من قبل مليشيات الإخوان للقتال ضد القوات المسلحة الجنوبية. 

وأفادت المصادر، بأن القيادي لبتر بعد إصابته تم نقله إلى مستشفى عتق لتلقي العلاج ويعد أحمد لبتر من أخطر قيادات التنظيم الإرهابي الذين استهدفوا قيادات وافراد الحزام الأمني في المناطق الوسطى. 

وتفيد المصادر أن أكثر من يقاتل في صفوف اللواء الثالث حماية رئاسية عناصر تنظيم القاعده الذين جندهم المدعو لؤي الزامكي لشن عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة الجنوبية.  

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