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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة: مقتل 8 عناصر حوثية بينهم قناص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
أعلنت القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي، مقتل ثمانية عناصر حوثية بينهم قناص، جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، نقلاً عن مصدر عسكري إن "وحدات الاستطلاع رصدت 8 عناصر بينهم قناص ومساعد قناص من بقايا جيوب المليشيات الحوثية لحظة تسللها من جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا".
وأضاف المصدر أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.
وبين الفينة والأخرى تشهد مناطق جنوب وشرق الحديدة مواجهات متقطعة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الانقلابية.
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