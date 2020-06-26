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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقتل إمرأة وطفل وشاب بدم بارد في سبرة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
إب - الخليج 365
قتل مسلحو مليشيا الحوثي ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإمراة وجرح آخر بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد يوم من مقتل شابين برصاص المليشيا.
وقالت مصادر محلية، إن أحد عناصر مليشيا الحوثي ويدعى "فواز العزي" اعترض طريق طفل من بيت الرشيدي يدعى "أيهم أحمد غانم الرشيدي" وأطلق عليه الرصاص ليرديه قتيلا على الفور.
وبعد مقتل الطفل، ذهب شقيقه ويدعى "رمزي أحمد غانم الرشيدي" إلى أسرة بيت المروعي يشكو مقتل الطفل "أيهم" من قبل أحد مسلحيهم، لكنه تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح حوثي يدعى "معتصم المروعي".
وبحسب المصادر، فقد صادف تواجد عمة القتيلان أثناء الحادثة، وهي زوجة "دحان أحمد محمد"، وحاولت إنقاذ القتيل الثاني، غير أن المسلحين باشروها بالرصاص الحي وأردوها قتيلة على الفور.
وأصيب شخص رابع يدعى "محمد أحمد عائض الرشيدي" برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وتمارس أسرة بيت المروعي جرائم عدة بحق أسرة بيت الرشيدي والتي قتل منها أكثر من عشرة أشخاص خلال الفترة الماضية، برصاص عناصر حوثية من بيت المروعي والتي تحتمي بالقيادي الحوثي "عبدالواحد المروعي" المعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة، وشقيقه المعين من قبل المليشيا مدير عام لمديرية السبرة.
ويوم أمس قتل شابان برصاص قيادي حوثي يدعى "بدر عقلان" في منطقة السحول شمال مدينة إب.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.
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