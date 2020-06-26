مقتل عناصر حوثية بعبوة ناسفة زرعتها المليشيا بجثة أحد مسلحيها في صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

مأرب - الخليج 365



قتل مسلحان حوثيان في جبهة صرواح غربي مأرب أثناء محاولتهما انتشال جثة زميل لهما، غير أن جماعتهما كانت قد لغمت الجثة بعبوة ناسفة انفجرت فيهما.

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وقال مصدر عسكري ميداني إن مسلحين حوثيين هرعا إلى منطقة كانت المليشيا قد نفذت فيها قبل أيام تسللا نحو مناطق سيطرة الجيش الوطني أسفل جبل الشايف بصرواح، مما تسبب بمقتل المتسللين برصاص الجيش وظلت جثث القتلى بالمنطقة حتى اليوم.

وأضاف المصدر أن المسلحين الحوثيين حاولوا انتشال إحدى الجثث التي لغمتها الجماعة أثناء انسحابها السابق لإيقاع قوات الجيش في كمين أثناء سحب جثث الحوثيين، لكن مسلحي المليشيا وقعوا ضحية خدعتهم وقتلوا بجانب تلك الجثث.

وأشار المصدر إلى أن المسلحيْن الذين قتلا بالجثة الملغمة هما طفلان لا تتجاوز أعمارهما 15 عاما، لافتا إلى أن جثثهم لا زالت حتى اللحظة في المنطقة إلى جانب عدد من الجثث الأخرى السابق سقوطها أثناء محاولة تسلل أحبطتها قوات الجيش الوطني هناك.

وتشهد منطقة صرواح زراعة واسعة للألغام والعبوات الناسفة والشراك الخداعية القاتلة في مناطق سكنية ووديان للرعي والزراعة والجبال المطلة والأشجار في مساحات واسعة سواء خضعت لسيطرة الحوثيين وخرجت منها أو التي لا زالت تحت سيطرتها دون تدخل لنزعها أو تحديدها كمناطق خطرة على المدنيين والحيوانات.