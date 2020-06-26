"الخليج": الجهود السعودية الإماراتية نجحت في التصدي لمشاريع التخريب «للإخوان» باليمن  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

أبو ظبي، الرياض، عدن - الخليج 365



قالت صحيفة إماراتية، إن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية؛ لمعالجة الأوضاع في اليمن؛ من بينها تطويق الخلافات بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ تؤكد الرغبة الصادقة في مواجهة الاستحقاقات المنظورة أمام الشعب اليمني، وقواه السياسية المختلفة، وهي جهود تصب في نهاية المطاف في خدمة الاستقرار للدولة اليمنية التي تعرضت لطعنات غادرة من قبل جماعة الحوثي؛ إثر انقلابها على الشرعية في سبتمبر من عام 2014.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365"، أنه لم تقدم المملكة المبادرات السياسية للم الشمل بين القوى التي شاركت ولا تزال في المعركة ضد الانقلاب الحوثي، فحسب؛ بل قامت بعمل ملموس؛ يؤكد عزمها على تنفيذ المبادرات السياسية؛ لتفعيل «اتفاق الرياض»؛ الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس من العام الماضي، بعدما شكلت لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في مناطق الاشتباكات بين الجانبين في أبين، تمهيداً لوقف إطلاق نار شامل ودائم، يساعد على إعادة تطبيع الأوضاع في أبين وعدن وما جاورهما.

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وأوضحت أن الجهود السعودية الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق تبقى محل تقدير وترحيب من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أشادت باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لوقف إطلاق النار الشامل، وترى في تنفيذ «اتفاق الرياض» خطوة من شأنها أن تبعد شبح الانقسام والحرب، وتعيد الأمل في السلام الذي ينشده الجميع.

وأكدت أن مواقف المملكة والإمارات، بشأن اليمن، تنسجم مع روح العمل العربي الذي تجسّد مؤخراً في الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، والذي شدد على أهمية التنسيق المتكامل؛ بهدف إبقاء الصوت العربي فاعلاً؛ لمواجهة الأطماع والتدخلات الأجنبية، التي بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ أبعاداً خطرة، خاصة مع الغزو التركي لليبيا، الذي بات يهدد بتوسيع رقعة المواجهات العسكرية في مختلف مناطق البلاد.

وأشارت إلى أن التنسيق القائم بين البلدين في الأوضاع الإقليمية المختلفة لا يختلف عن ذلك الذي يحدث في اليمن، فقد أيدت الإمارات كل التحركات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية؛ لرأب الصدع بين الفرقاء اليمنيين، انطلاقاً من الرغبة في إيجاد حلول؛ تساعد في إنهاء معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه خطر تفشي وباء «كورونا» في ظل بنية صحية ضعيفة.

واختتمت الصحيفة بالقول إن الجهود السعودية الإماراتية نجحت في التصدي لمشاريع التخريب السياسي المتعمد من قبل جماعة «الإخوان» المسلمين، الهادفة إلى تفكيك جبهات القتال الداخلية لمصلحة جماعة الحوثي، التي تتربص أي إخفاق على أرض الواقع؛ لتسخيره لمصلحتها، خاصة وأن مطامع جماعة «الإخوان» المسلمين، صارت تتوافق مع رغبة تركية في الحصول على موطئ قدم لها في اليمن؛ لتنفيذ أحلامها التوسعية في الأراضي العربية؛ لذلك فإن جهود التحالف العربي تأتي في سياق تلبية رغبة اليمنيين في إنهاء الصراعات الهامشية؛ من موقع إدراك حقيقة أن المؤامرة على بلدهم، وتحاك بأيدٍ أجنبية من وراء الحدود