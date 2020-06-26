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المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت شمال حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365 

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أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي شمال حيس استهدفت الأحياء السكنية في مركز المديرية، ضمن سلسلة خروقات المليشيات للهدنة الأممية بالحديدة. 

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران المليشيات الحوثية التي كانت تستهدف الأحياء السكنية في حيس وحققت إصابات مباشرة تمكنت من إخمادها. 

يذكر أن القوات المشتركة تمكنت من احباط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع الدريهمي خلال الساعات الماضية تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.  

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