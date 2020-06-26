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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد طفلة وامرأة وإصابة طفلة أخرى بقصف حوثي في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهد طفل وإمرأة وأصيبت طفلة أخرى جراء قصف مليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية، إن قذيفة هاون حوثية سقطت على منزل مواطن في حي ربع السوق ويدعى أحمد سعيد المسيب وكان يقام به حفله عرس.
وأضافت المصادر ان الطفل سعيد أحمد سعيد مسيب ذات 4 سنوات وجدته المسنه سعود سالم عبدالله مسيب ذات 60 سنه استشهداء إثر إصابتهما بشظايا قذيفة هاون بينما أصيبت طفلة تدعى عزيزة أحمد جمجم ذات 7 سنوات بذات القصف.
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