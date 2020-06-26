استشهاد طفلة وامرأة وإصابة طفلة أخرى بقصف حوثي في حيس جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

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استشهد طفل وإمرأة وأصيبت طفلة أخرى جراء قصف مليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن قذيفة هاون حوثية سقطت على منزل مواطن في حي ربع السوق ويدعى أحمد سعيد المسيب وكان يقام به حفله عرس.

وأضافت المصادر ان الطفل سعيد أحمد سعيد مسيب ذات 4 سنوات وجدته المسنه سعود سالم عبدالله مسيب ذات 60 سنه استشهداء إثر إصابتهما بشظايا قذيفة هاون بينما أصيبت طفلة تدعى عزيزة أحمد جمجم ذات 7 سنوات بذات القصف.