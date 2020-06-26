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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفكيك رأس صاروخي في المجيليس بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك رأس صاروخي زرعته المليشيات الحوثي في منطقة المجيليس التابعة لمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.
وقال مصدر في الفرق الهندسية، إن الفرق تمكنت من العثور على رأس صاروخي داخل أحد العبارات، أثناء قيام الفرق الهندسية بعمليات مسح شامل للمنطقة،حيث تمكنوا من العثور على الرأس الصاروخي وقاموا بتفكيكه على الفور.
يذكر أن الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن قد أدت إلى إصابة وجرح مئات الضحايا المدنيين خصوصاً من النساء والأطفال كما تسببت بإعاقات دائمة لبعض المصابين في مناطق متفرقة من الساحل الغربي.
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