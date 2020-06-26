شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : الجوازات السعودية تلغي هذا القرار الذي أضر بملايين المغتربين في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:57 صباحاً - بعد انتظار طويل، زفت الجوازات السعودية أمس الخميس، بشرى سارة للوافدين، العاملين فيها، حيث ألغت قرار اضر بملايين المغتربين في المملكة.

وفي التفاصيل،أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية شروط إلغاء الخروج النهائي للوافدين من المملكة.

وقالت الجوازات إنه "يمكن إلغاء الخروج النهائي للمقيم بعد تسجيله عبر منصة "أبشر" أو "مقيم" ضمن مبادرة عودة، من خلال صاحب العمل"، بحسب صحيفة "عاجل".

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وأضافت الجوازات أنه يجب اشتراط سريان صلاحية هوية مقيم؛ للتمكن من إتمام الإجراء.

جاء ذلك ردا على استفسار يقول صاحبه: "عندي سائق خاص هندي سويت له خروج نهائي قبل شهر وسجلته في برنامج عودة، هل أستطيع إلغاء الخروج النهائي؟".

وأجابت الجوازات: "أهلًا بك، يتم الإلغاء عبر منصة "أبشر" أو "مقيم" لصاحب العمل، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء".

يذكر أن المديرية العامة للجوازات السعودية أكدت أمس الثلاثاء أنه "لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا".

وكانت السلطات السعودية، أصدرت قرارًا بإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي، لمدة 14 یومًا، من تاريخ القدوم، على جميع العمالة الوافدة من خارج المملكة، قبل الشروع في مباشرة أعمالهم.