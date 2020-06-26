شكرا لبحثكم عن خبر بالأسماء والمحافظات: أكبر حصيلة بشرية خسرتها في 6 أيام.. مليشيا الحوثي تدفن جثامين 135 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل عمليات الدفن اليومي لعشرات الجنائز يوماً تلو آخر، في مواكب تشييع تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، في العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لينكشف حجم الخسائر التي تكبدتها في جبهات القتال.

مصادر "خبر" للأنباء رصدت خلال ستة أيام، وتحديداً من 19 يونيو وحتى الخميس 25 يونيو/حزيران 2020م، دفن مليشيا الحوثي جثامين 135 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة، اختلفت رتبهم من شخص لآخر بين عميد وعقيد ورائد وملازم أول.

وأوضحت المصادر، أن أعداد قتلى المليشيات اختلف من محافظة لأخرى، فكان النصيب الأوفر كالعادة هو للعاصمة صنعاء التي نالت نصيبها بـ 52 قتيلاً، فيما توزعت الأعداد الباقية كالتالي: (22 في ذمار، و21 في حجة، و16 في عمران، و8 في صعدة، و7 في إب، و4 في البيضاء، و3 في المحويت، وقتيل في الجوف، وقتيل في الحديدة).

وأكدت المصادر أن أغلب القتلى هم من أبناء القبائل، تتراوح نسبة الأطفال فيهم ما بين 55 و60%، بالإضافة إلى قتلى من المهمشين والذين تصل نسبتهم نحو 10%، فيما تواصل المليشيات الدفع بآخرين إلى محارق الموت العبثية خدمة للمليشيات وفكرها المتطرف.

وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" أسماء ما رصدته من قتلى المليشيات الذين دفنتهم في مناطق سيطرتها خلال الستة الأيام والبالغ عددهم (135)، وهم:

*محافظة صنعاء:

1 - العقيد/ علي يحيى حسين رزيق

2 - العميد/ سمير علي حسين الضاوي - مديرية الثورة

3 - الرائد/ إبراهيم ناصر حيدر اليادعي - مديرية الحيمة الخارجية

4 - ملازم أول/ منصور أحمد محمد دغيش - مديرية بلاد الروس

5 - ملازم أول/ محمد ملاطف علي عامر

ملازم أول/ محمد عبده العصري

6 - ملازم أول/ فؤاد محمد الفريعي - مديرية الحيمة الداخلية

7 - محمد عبده سابق السياغي - مديرية الحيمة الداخلية

8 - محمد منير محمد مريط - مديرية الحيمة الداخلية

9 - عبدالله محمد الحليلة - مديرية الحيمة الداخلية

10 - عبدالملك عبد الله محمد عبيد - مديرية الحيمة الداخلية

11 - أحمد عبده علي الحداد - مديرية الحيمة الداخلية

12 - بشير عادل يحيى اليريسي - مديرية الحيمة الداخلية

13 - مازن محمد الريمي - مديرية الحيمة الداخلية

14 - أسامة محمد مذكور - مديرية أرحب

15 - ربيع قناف المكروب - مديرية أرحب

16 - محمد عبدالواحد القيداسي - مديرية أرحب

17 - فواز عبد السلام أحمد الأصبحي - مديرية الحمية الخارجية

18 - أحمد عبدالله الحيلة - مديرية صنعاء القديمة

19 - صالح حمود عبد الله مساعد - مديرية بني حشيش

20 - أحمد محمد أبوعلي - مديرية بني حشيش

21 - مأمون محمد اللساني - مديرية بلاد الروس

22 - شريف أحمد اللساني - مديرية بلاد الروس

23 - عاطف العمري - مديرية آزال

24 - وليد الحداد - مديرية آزال

25 - محمد القليصي - مديرية آزال

26 - بشار فؤاد الجمال - مديرية سنحان

27 - زكريا محمد العمودي - مديرية سنحان

28 - أصيل أحمد محمد منصر - مديرية سنحان

29 - إبراهيم حفظ الله الجوداوي - مديرية مناخة

30 - نصار محمد السواري - مديرية مناخة

31 - جميل أحمد حسين الغيل - مديرية مناخة

32 - هارون غالب أحمد البرعي - مديرية مناخة

33 - يوسف علي النجار - مديرية مناخة

34 - محمد الحسين المحضار - مديرية السبعين

35 - مختار محمد العولقي - مديرية السبعين

36 - مناع علي أحمد القمدي - مديرية جحانة

37 - صفوان ياسر قايد حريش - مديرية معين

38 - أمجد إبراهيم البحري - مديرية معين

39 - رفيق الله خالد عبدالله الموجاني - مديرية بني مطر

40 - أمين فؤاد محمد الصرفي - مديرية الصافية

41 - صالح محمد على سعيد الشحري - مديرية الحصن

42 - صادق مسعد غالب علي الضبيبي

43 - أحمد حميد مقبل النفيش

44 - حمد خالد أحمد الشريف

45 - أسامة قناف أحمد زيد الدفعي

46 - محمد علي اللساني

47 - نجم الدين يحيى الوادعي

48 - عبدالرحمن مصطفى عبدالله العتمي

49 - أكرم علي علي صالح العشبي

50 - هكام محمد صالح محسن مجوحان

51 - أسامة عبدالملك غانم

52 - أحمد علي الطمحاني

*محافظة ذمار:

53 - أصيل فيصل حمود صالح الحبيشي - مدينة ذمار

54 - محمد شفيق محمد علي شاني - مدينة ذمار

55 - محمد صالح اليمني - مدينة ذمار

56 - عبدالله أحمد محن - مدينة ذمار

57 - فايز حسين علي الكبسي - مدينة ذمار

58 - ماجد محمد أحمد مسعود - مديرية عنس

59 - عبدالعزيز يحيى محمد الخلقي - مديرية عنس

60 - حميد مسعد المغربي - مديرية عنس

61 - ذي يزن يحيى الخولاني - مديرية عنس

62 - يوسف أحمد محمد أحمد الوشلي - مديرية عنس

63 - نبيل علي أحمد الوشلي - مديرية عنس

64 - محمد محمد العمدي - مديرية عنس

65 - محمد أحمد العمدي - مديرية عنس

66 - أحمد علي يحيى الكبسي - مديرية عنس

67 - صادق محمد الحميري - مديرية عتمة

68 - جمال زايد النقذي - مديرية عتمة

69 - يوسف علي النجار - مديرية عتمة

70 - كمال عبدالله يحيى ذى الراس - مديرية المنار

71 - محمد بدرالدين يحيى الذاهبي - مديرية المنار

72 - كمال فرحان محمد الحدي - مديرية المنار

73 - محمد محمد أحمد شملان - مديرية جهران

74 - آدم حزام علي المرامي - مديرية ميفعة عنس

*محافظة حجة:

75 - ناصر علي ريبان - مديرية كشر

76 - عادل عبدالله السالمي - مديرية كشر

77 - محمد عبده الأشول - مديرية المفتاح

78 - رشيد أحمد العزي - مديرية المفتاح

79 - سيف محمد علي المغربي - مديرية كحلان الشرف

80 - محفوظ محمد المحبشي - مديرية المحابشة

81 - محمد ناصر السوادي - مديرية الشاهل

82 - طه حسين شرسي - مديرية قفل شمر

83 - عادل محسن منصور المؤيد - مديرية أسلم

84 - علي أحمد عبدالله هفج - مديرية بني قيس

85 - فهمي حسين شوعي قاسم جيلان

86 - عبدالخالق الربق

87 - ناصر البريد

88 - عبدالصمد سوادي

89 - حسان سوادي

90 - رفيق مراد

91 - علي السفلي

92 - أحمد جحاف

93 - فؤاد الشريف

94 - يوسف السعداني

95 - علي الصور

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*محافظة عمران:

96 - الرائد/ علي مبخوت المنتصر - مديرية ذيبين

97 - النقيب/ سهيل ناصر مبخوت الفقيه - مديرية مسور

98 - محمد قايد الحجيري - مديرية خمر

99 - مانع عزي اللوذعي - مديرية خمر

100 - عبدالمطلب هاشم المتوكل - مديرية شهارة

101 - بكيل عامر دشان - مديرية شهارة

102 - مهيب ناصر جميل - مديرية شهارة

103 - محمد حامد أبوهدعش - مديرية شهارة

104 - طه فهد أبوعيسى - مديرية شهارة

105 - نجم صالح علي الشيبري - مديرية خارف

106 - أحمد عبدالكريم أحمد عشيان - مديرية القفلة

107 - علي عبد الكريم حوات - مديرية عيال سريح

108 - عباس أحمد حامد سعد القواتي

109 - مصطفى الذانبي

110 - أحمد باغزال

111 - حمير الخدري

*محافظة صعدة:

112 - محمد أمين حسين مسرع - مديرية رازح

113 - عبدالرحمن أحمد محسن دعبوش - مديرية رازح

114 - محمد حسين يحيى الشويع - مديرية مجز

115 - ليث العريمي - مديرية حيدان

116 - طيب الزغبي - مديرية حيدان

117 - نبيل الصلاحي - مديرية حيدان

118 - بسام بكيل - مديرية حيدان

119 - عبدالله محمد قاسم العزي

*محافظة إب:

120 - عمر الشعوري - مديرية القفر

121 - فؤاد سمنان - مديرية القفر

122 - حزام الأسعدي - مديرية القفر

123 - معتصم عبدالوهاب دبوان الشميري - مديرية الظهار

124 - مالك عبده محمد إسماعيل - مديرية حبيش

125 - عزالدين مرشد الحكمي - مديرية حزم العدين

126 - محمد مهدي الحكمي - مديرية حزم العدين

*محافظة البيضاء:

127 - حسين علي الريامي - مديرية رداع

128 - طارق حسين الريامي - مديرية رداع

129 - عبدالرحمن محمد بوري

130 - علي أحمد العولقي

*محافظة المحويت:

131 - صادق راجح الضياني - مديرية الرجم

132 - عبدالغني محمد جعفر - مديرية حفاش

133 - نور الدين محمد عبدالله الجمادي

*محافظة الجوف:

134 - عبدالله عبدالفتاح محمد علي عيدان

*محافظة الحديدة:

135 - أنور محمد منصور علي جرباح - مديرية زبيد

وكانت وكالة "خبر" قد رصدت في تقارير سابقة عمليات دفن لـ 335 قتيلاً في مناطق سيطرتها، لتضاف إليها الحصيلة الجديدة ما يرفع أعداد قتلى المليشيات إلى 470 قتيلاً دفنتهم تلك العصابة منذ بداية شهر يونيو الجاري وحتى الخميس 25 يونيو.