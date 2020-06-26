شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يكتفي بالمراقبة من الجو والمعارك مستمرة في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت جبهة أبين قصف متبادل بين قوات الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي . وبحسب مصدر محلي إن ”مقاتلات التحالف العربي فوق خطوط التماس وصولًا إلى أطراف مدينة شقرة، في محاولة لإيقاف عمليات القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين“. Advertisements وأكد المصدر استمرار تبادل القصف المدفعي بين الطرفين رغم التحليق المكثف للطيران. وتشهد جبهة أبين قتل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أكثر من 40 يوم خلفت عشرات القتلى من الطرفين .

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