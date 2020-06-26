شكرا لقرائتكم خبر عن عروسة يمنية من بنات هذه المحافظة تتحول الى ارملة بعد ليلة الدخلة مباشرة ..لن تصدق ماذا حدث للعريس في غرفة نومه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تصرف خاطيء من العريس حول زوجته من عروسة سعيدة الى ارملة تشعر بالتعاسة وسوء الحظ فقد لقى الشاب ’’س .ن .ي‘‘ 25 عامآ مصرعه اليوم باحدى المستشفيات الخاصة بمدينة إب بعد ان تم اسغافه ليلة زفافه . وقال احد اقارب العريس ان العريس بعد استقباله لعروسته وانصراف الضيوف قام بتناول خمس حبات ’’فياجرا‘‘ منشط جنسي دفعه واحدة حتى يتمكن من الدخول على عروسته وهو بكامل قواه الجسدية والجنسية وقد كان له ما اراد اﻻ انه عقب ذلك بداء يشعر بخفقان شديد بقلبه بشكل متسارع ولم تمضي سوى دقائق حتى اغمي عليه وقد تم اسعفه الى اقرب مستشفى ولكنه فارق الحياة هناك.

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