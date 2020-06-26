شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الاطاحة بوزير الدفاع المقدشي من منصبه بعد الكشف عن هذه الفضيحة التي وقعت في مأرب لن تصدق ما كشفه احد شيوخ قبائل مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر يمنية ان تتم الاطاحة بوزير الدفاع المقدشي الذي لم يقدم اي دعم للمقاتلين في مارب وارسل كل القوات الى جبهة ابين .

واوضحت المصادر ان عدم الاهتمام من قبل قوات الشرعية بمحافظة مأرب يعني سقوط محافظة ثرية في يد الحوثيين تمكنه من اطالة امد الحرب وتقوي الميليشيات التي تقاتل الشرعية .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاليهات وبيوت دعارة .. فنادق وقاعات للدسكو .. بارات خمور وملاهي ليلية في شواطئ الأرخبيل.. شيخ مشايخ سقطرى يكشف عن أسرار خطيرة حول مشروع إماراتي يستهدف أبناء الجزيرة

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

Advertisements

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

جاء ذلك بعد ان اتهم أحد مشائخ قبائل مراد في مأرب، قيادة الجيش، بالتخلي عن المقاتلين في المقاومة الشعبية من أبناء القبائل، وتركهم وحدهم في مواجهة الحوثيين.

وقال الشيخ عبدربه النهمي، في مداخلة مع برنامج "المساء اليمني" على قناة بلقيس، إن أبناء القبائل هم من تبقوا في جبهات مأرب، بينما ذهبت قوات الجيش للقتال في أبين.

وأشار النهمي إلى أن أبناء القبائل يقاتلون من بيوتهم ويأكلون من بيوتهم وإن تلقوا دعماً فهو من التحالف، بينما تنصلت وزارة الدفاع عن تقديم دعمها لهم.

وتشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ بضعة أشهر حيث يكثف الحوثيين هجماتهم على مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية.