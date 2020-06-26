شكرا لمتابعة خبر عن من الان : وداعًا لارتفاع ضغط الدم وآلام حصى الكلى مشروب بسيط على الريق ينهي مشكلتك. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعدُّ شرب ماء الليمون الساخن صباحاً بدلاً من القهوة مفيداً للجسم بشكل كبير جدًا، وخصوصًا للمصابين بارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من مشاكل في الكلى.

ومن فوائده؛ المساعدة على إنقاص الوزن، كما أنَّه يُعزز الهضم، ويُحفز الجهاز الهضمي؛ وذلك عن طريق تحسين قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، ويُسبب سوء امتصاصها الشعور بالجوع، بالإضافة إلى زيادة استهلاك فيتامين ج، والحفاظ على الرطوبة؛ إذ يُخزّن الجسم كميات أكبر من الدهون في حالة الجفاف، وذلك لأنّ الكلى تحتاج إلى الكبد لأداء وظائفها في هذه الحالة، وهذا يُضعف قدرة الكبد على حرق الدهون.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاليهات وبيوت دعارة .. فنادق وقاعات للدسكو .. بارات خمور وملاهي ليلية في شواطئ الأرخبيل.. شيخ مشايخ سقطرى يكشف عن أسرار خطيرة حول مشروع إماراتي يستهدف أبناء الجزيرة

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

Advertisements

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

فيما يلي أهم فوائد ماء الليمون بشكلٍ عام:

1- مصدرٌ للبوتاسيوم: حيث يحتوي الليمون على كميات كبيرة من هذا العنصر، والذي قد يُحسن من مشاكل القلب، و يُمكن أن يؤدي شرب مائه إلى التحكم بضغط الدم المُرتفع، والغثيان، والدوار، بالإضافة إلى أنَّه يُرخي الجسم، والذِهن.

معقمٌ طبيعيٌّ: ويساهم في علاح مشاكل البشرة، كما أنّ احتواء الليمون على فيتامين ج يسبب تجديد البشرة.

2- المساعدة على خسارة الوزن: حيث إنَّ شُرب الماء الساخن والليمون قبل وجبة الفطور يزيل المركبات الكيميائية غير المرغوب بها من الجسم، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية، وأظهرت دراسة أنَّ الفاكهة الحمضية بما فيها الليمون؛ تحتوي على مركبات قوية تساعد على مكافحة بعض الحالات؛ كالسُمنةِ، وتصلُّب الشرايين.

3- تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى: حيث يعود ذلك لحمض الستريك (بالإنجليزيّة: Citric acid) الموجود في الليمون، وقد يُحطّم مركب السيترات؛ الذي يُعد إحدى مكونات هذا الحمض الحصوات الصغيرة، ويجعل البول أقلَّ حموضة، ويمدُّ شُرب ماء الليمون الجسم بالسترات، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الماء يساعد أيضاً على التخلص منها، وتقليل خطر تشكّلها.

4- ضبط ضغط الدم: إذ ظهر أنَّ القراءة العُليا للضغط التي تُعرف بضغط الدم الانقباضيّ؛ كانت أقلَّ لدى النساء في منتصف العمر، وذلك عند تناولهم لكميات أكبر من الليمون، أو عند شرب كميات أكبر من عصيره، ولكن لم يُعرف إذا كانت القراءة السُفلى التي تُعرف بضغط الدم الانبساطي أقل

5- المساهمة في حالات الإمساك: حيث إنّ شُرب كميّات كافية من الماء، والتي تُقدّر بثمانية أكوابٍ يومياً يساعد على تليين البراز، مما يجعل الإخراج أسهلاً.