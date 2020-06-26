شكرا لمتابعة خبر عن هل تتذكرون : نبؤءة المفكر عبدالله النفيسي المفزعة قبل 20 سنه " شاهد كيف تتحقق اليوم بكامل حذافيرها "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل عشرون عامًا أي في عام 2000، أجرى الإعلامي في الجزيرة أحمد منصور لقاءً للمفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي في برنامج بلا حدود ، والذي تحدث فيه عن بداية التطبيع العلني بين العواصم العربية وإسرائيل.

وحينها تنبأ النفيسي أن الدول الخليجية يصعب عليها أن تتجاسر وترفض طلبا امريكيا لمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما نشاهده اليوم بالفعل.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاليهات وبيوت دعارة .. فنادق وقاعات للدسكو .. بارات خمور وملاهي ليلية في شواطئ الأرخبيل.. شيخ مشايخ سقطرى يكشف عن أسرار خطيرة حول مشروع إماراتي يستهدف أبناء الجزيرة

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

Advertisements

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وكان النفيسي أيضا قد تنبأ قبل 20 عاما وهو ما تحقق أن ن الأمريكيين قادمون إلي المنطقة ، وسوف يمكثون فيها ، منوها أن مكوثهم يعني تصعيد الإسرائيليين، وتفكيك الحالة الإسلامية.

وكان النفيسي وقتها قد كون حملة شعبية لمواجهة التطبيع، من خلال مؤتمر شعبي لمواجهة التطبيع، والذي كان يترأس الأمين العام له.

وعن سبب قيامه بذلك، هو ما رآه من بعض العواصم العربية حينها، والتي قامت باستقبال رسمي لعدد من الزعماء اليهود منهم رابين، أشد الكارهين للعرب، وسيمون بيريز منفذ مجزرة قانا.

وقال النفيسي حينها أيضا أن الحالة الإسلامية هي العائق الوحيد للأمريكان ، لذلك فهناك استراتيجية أمريكية بضرورة تفكيك هذه الحالة ، تحت أي مسمي، لافتا إلى أنه يتوقع خلال الأعوام القادمة تضييق الحالة علي كافة الإسلاميين بشتي مسمياتهم وراياتهم في إقليم الخليج والجزيرة العربية..

وتعقيبًا أعاد الإعلامي أحمد منصور اللقاء قائلًا: ” الدكتور عبدالله_النفيسي فى حوار شيق بلا حدود عن أسرار الاختراق الصهيونى لدول الخليج قبل 20 عامًا يكشف تفاصيل ما يجرى اليوم من هرولة بعض الدول الخليجية نحو إسرائيل”.

يذكر أن الأهداف الأساسية لتأسيس المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع إسرائيل، حينها كان يتضمن شرح أهداف إسرائيل للتطبيع مع منطقة الخليج، وكشف حقيقة مطامع إسرائيل في منطقة خيبر بالسعودية، بالإضافة إلى حجم التجارة المتبادلة بين دول الخليج وإسرائيل، ومعرفة الصورة المستقبلية للجهد الشعبي لمقاومة إسرائيل.