شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة غريبة ..مسؤول سعودي يرفض قراراً رسميا ويصفه بهذا الوصف ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:54 صباحاً - رفض مسؤول سعودي في أمانة منطقة المدينة المنورة، ترك منصبه، رغم تلقيه قرار إعفاء رسميا من رئيسه بالعمل، في حادثة غريبة فتحت السلطات المختصة تحقيقا فيها.
وقالت صحيفة ”الوطن“ ، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدأت تحقيقاتها فيما جرى، وشكلت لجنة لتقصي ما دار بين أمين أمانة المدينة المنورة ونائبه.
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وكشفت الصحيفة، أن نائب المدير فيما يبدو قد تلقى قرار إعفاء رسميا من مديره، لكن ورد فيه أن القرار صدر بناءً على رغبة النائب بترك منصبه"
لكن النائب -بحسب الصحيفة- رد برفض تنفيذ قرار الإعفاء، وقال: إنه ليس لديه الرغبة بالإعفاء، وإن ما نسب إليه في ذلك الشأن غير صحيح ومنافٍ للحقيقة.
وقال النائب الذي تمسك بمنصبه: ”القرار معيب قانونيا، ويتعارض مع قرار الوزارة، تم تكليفي من الوزارة نائبا لأمين المنطقة، ويتعذر تنفيذ قراركم للحيثيات المذكورة“.
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