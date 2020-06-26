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صنعاء - ياسمين الخيامي - واخيرا السعودية تنهي شهر العسل مع الرئيس هادي..والسفير السعودي يعقد اول اجتماع رسمي مع الرئيس الجديد بعيدا عن هادي..لن تصدق من هو البديل للرئيس هادي

2020/06/26 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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