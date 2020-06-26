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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحزن يعم كل ابناء هذه المحافظة اليمنية اثر حادث مروري مروع اسفر عن مقتل جميع الركاب ( 2 صور صادمة + عدد الضحايا )

2020/06/26 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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