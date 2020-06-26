شكرا لبحثكم عن خبر فيديو- مصرع 8 من عناصر مليشيات الحوثي بينهم قناص في الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي 8 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، الأربعاء، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة جنوب الحديدة غربي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت 8 عناصر بينهم قناص ومساعد قناص من بقايا جيوب المليشيات الحوثية لحظة تسللها من جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وسرعان ما تم التعامل معهم من قبل أبطال القوات المشتركة.
واكد المصدر أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.
يشار إلى أن العشرات من بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية جنوب التحيتا، وتعزيزات من جهة زبيد، لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال الأسبوعين الماضيين جراء محاولات تسلل فاشلة ضمن خروقاتهم المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
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