شكرا لبحثكم عن خبر اقرار رفع أسعار رغيف الخبز ” الروتي ” داخل عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت جمعية المخابز والافران بمحافظة عدن بياناً هاماً تضمن الشكاوى والتداعيات المقدمة من ملاك المخابز والافران بخصوص أرتفاع مادة والدقيق والمواد الداخلة في صناعة الروتي (الرغيف) من بعد عيد الفطر المبارك .

واكد البيان ان الارتفاع المفاجئ في الاسعار سبب لملاك المخابز والافران خسائر فادحة ومشاكل وعجز في تغطية نفقات العمل مما اضطر بعضهم للافلاس وأغلاق المخابز .

وعليه قررت الهيئة وبسبب هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار وماترتب عليه من خسائر مادية تضرر منها ملاك المخابز والافران وشريحة واسعة من العاملين والمنتجين وتحت مبدا لاضرر ولاضرار الاتي :

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1 - لايمكن انقاص وزن الروتي اكثر مم ماهو عليه لاسباب فنية مثل كثرة التوالف وحجم القوالب في المخابز الرئيسية وافتقاد الروتي لمواصفات الجودة والفوائد الصحية .

2 - قررت الهيئة الادارية في الجمعية برفع سعر القرص الروتي من 25ريال الى 30ريال مع الاحتفاظ بالوزن السابق وذلك ابتداءاً من يوم الاحد القادم 28/6/2020م .

3 - ألزام كافة الافران بعدم التلاعب بالوزن وستفرض الجمعية رقابة مشددة بالتعاون مع مفتشي مكتب الصناعة والتجارة بعدن في جميع مكاتبها بالمدريات .