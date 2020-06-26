شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جندي سوري يعشق ابنة بشار الاسد يواجه هذا المصير المرعب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبّر جندي في جيش النظام السوري عن حبه الشديد تجاه زين الشام، ابن الرئيس بشار الأسد.
ونشر الجندي يزن السلطاني عدة مقاطع فيديو يعبر فيها عن حبه لزين، رغم محاولات المقربين منه ثنيه عن هذا العمل، للمخاطر الشديدة التي قد تلحق به جراء ذلك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وقال السلطاني في أحد الفيديوهات موجها كلامه لابنة بشار الأسد: “أنا أحبك كثيرا يا زين الشام وأعشقك، أنا لك وأنت لي”.
وفي فيديو آخر يظهر فيه بالبدلة العسكرية أيضا، يقول: “سأفعل أي شيء ولن أتخلى عنك لا من قريب ولا بعيد”.
وفي أعقاب ذلك، اختفى الجندي ولم يعرف مكانه، فيما قال شقيقه إن السلطات السورية اعتقلته
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جندي سوري يعشق ابنة بشار الاسد يواجه هذا المصير المرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.