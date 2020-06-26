شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق رسمي عن "حادث الانفجار الضخم" الذي هز شرقي العاصمة الايرانية طهران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدثت وكالة “إسنا” الإيرانية عن مصدر “مطلع” في القوات الإيرانية المسلحة أن العمل جار على التحقق من أنباء انفجار شرق العاصمة طهران.
وأضاف المصدر: “ندعو المواطنين إلى انتظار تلقي الأنباء من مصادر رسمية بشأن الحادثة وعدم الاكتراث بشائعات تروج لها وسائل إعلام أجنبية معادية”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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من جانبها قالت وكالة نور نيوز المقربة من الحرس الثوري إن لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران مؤكدة أن الحادث ناتج عن انفجار في مخزن للغاز الصناعي قرب أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران.
بدوره أعلن التلفزيون الإيراني أن السلطات المعنية تحقق في مسألة سماع دوي ومشاهدة الضوء الساطع شرق العاصمة.
وقال مدير دائرة العلاقات العامة في طوارئ طهران:” لم نتلق أي طلب لإرسال سيارات إسعاف أو مساعدات طبية فيما يخص سماع دوي انفجار و مشاهدة ضوء شرق طهران، ونحن مستعدون لإرسال المساعدات العاجلة في حال طلب منا ذلك”.
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