شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإنفجار الضخم الذي هز العاصمة طهران فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، عن سبب الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة، وذلك بعد أن رصد شهود عيان ضوء برتقالي ساطع في سماء طهران.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن الضوء الساطع سببه “انفجار خزّان غاز صناعي” بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة، ونقلت عن “مصدر مطّلع” أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وأضافت “أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات لعربات الإطفاء أو الإنقاذ”. وأشارت إلى أنه “في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ”، وأنّها تسعى إلى معرفة معلومات إضافيّة من السلطات.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، داود عبدي، للتلفزيون الحكومي إن انفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران.