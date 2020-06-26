شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. إنفجار ضخم يهز العاصمة طهران " فيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول صحافيون ومغردون إيرانيون فيديو على تويتر الخميس، يظهر آثار انفجار ضخم في العاصمة طهران.

وعلقت فرناز فصيحي، الصحافية بصحيفة بنيويورك تايمز الأميركية قائلة “أول فيديو بخصوص الانفجار الضخم الذي صاحبه ضوء أحمر حول طهران، وقد سمع دويه العديد من السكان ، وأفادت تقارير وقوعه حول موقع عسكري هناك”.

أما الصحافي الإيراني حشمت علوي، فقد قال إن صور الانفجار تشير إلى حدوثه قرب طهران.

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وعلق موقع “إيران إنترناشيونال” على صور الانفجار قائلا، “عدد من المستخدمين في طهران أبلغوا عن وميض ضخم في شرق العاصمة أضاء سماء العاصمة طهران لثوان، وحتى الآن لم يوضح مسؤول عن سبب هذا الضوء”.