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صنعاء - ياسمين الخيامي - المجلس الانتقالي يوجه ضربة قاضية للرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض ويكشف هذه الفضيحة المدوية التي احرجت البيض واساءات اليه اساءة شديدة

2020/06/26 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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