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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواجهة حامية الوطيس بين هاني بن بريك وامير سعودي من الاسرة الحاكمة بسبب هذه التغريدة..لن تصدق ماقاله بن بريك عن الملك سلمان وولي عهده بعد حذف تغريدته

2020/06/26 الساعة 04:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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